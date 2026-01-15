Revelan primer look de Sophie Turner como "Lara Croft" para la serie de "Tomb Raider"
Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") figura como creadora de la serie.
Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") figura como creadora de la serie.
La plataforma Prime Video dio a conocer la primera imagen de Sophie Turner para la nueva serie de "Tomb Raider".
Allí la ex "Game of Thrones" encarnará a la heroína "Lara Croft", un personaje que en el pasado ya interpretaron Angelina Jolie y Alicia Vikander.
La imagen de Turner contiene detalles relacionados a la versión original de "Lara Croft" que se pudo ver en el videojuego "Tomb Raider", además de sus icónicos anteojos.
Esta nueva serie tiene a Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") como creadora e incluye en su elenco a Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple y Jack Bannon.
Por ahora su fecha de estreno no ha sido confirmada.