Sophie Turner interpretará a "Lara Croft" en nueva serie de "Tomb Raider"

La plataforma Prime Video y Sophie Turner sellaron un acuerdo para que la actriz protagonice la nueva serie de la saga de videojuegos "Tomb Raider" como "Lara Croft".

La ex "Game of Thrones" encarnará a este popular personaje, que en el pasado fue interpretado en el cine por Angelina Jolie y Alicia Vikander.

Esta nueva obra inspirada en el juego estará a cargo de Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") como escritora, creadora y productora ejecutiva.

La producción de esta serie comenzará en enero de 2026 y su fecha de estreno aún es desconocida.

"Tomb Raider" es una franquicia de videojuegos que debutó con éxito en 1996 y que, desde entonces, ha estrenado más de una decena de títulos.