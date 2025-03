Riot Games lanzó el video musical de la exitosa canción de Arcane

Riot Games, en colaboración con Fortiche Production y Virgin Music Group, lanzó el video musical oficial de "Ma Meilleure Ennemie", la icónica canción de Arcane Temporada 2.

It’s time.



“Ma Meilleure Ennemie” music video, out now. Animation by @forticheprod: https://t.co/J7luu2lRg7 pic.twitter.com/D07Hk20HwD