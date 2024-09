Saga de "Crepúsculo" regresará con serie animada en Netflix

La exitosa saga de "Crepúsculo" regresará a las pantallas de la mano de Netflix con una serie animada.

A través de redes sociales, el gigante del streaming confirmó que la producción basada en el libro "Sol de Medianoche" de Stephenie Meyer ya está en desarrollo.

"Sol de Medianoche una adaptación animada de la novela de Stephenie Meyer y el recuento de Crepúsculo desde la perspectiva de Edward Cullen, está oficialmente en desarrollo", anunció la compañía de entretenimiento.

Midnight Sun, an animated series adaptation of Stephenie Meyer's novel and the retelling of Twilight from Edward Cullen's perspective, is officially in development. pic.twitter.com/iSzk3l7dnp