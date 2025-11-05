Secuela de "KPop Demon Hunters" se estrenará en 2029 en Netflix

El fenómeno animado "KPop Demon Hunters" regresará con una nueva película a la plataforma Netflix.

Según detalla Deadline, la compañía y Sony Pictures ya acordaron desarrollar una secuela para la exitosa cinta de 2025, la cual acumula más de 325 millones de visualizaciones en todo el mundo.

El éxito de "KPop Demon Hunters" fue tal que Netflix decidió realizar exhibiciones limitadas en cines, con ganancias de casi $25 millones a nivel planetario.

La segunda película de "KPop Demon Hunters" llegará al servicio de streaming en 2029.