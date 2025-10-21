"Las Guerreras K-Pop" llega a la gran pantalla: ¿Cuándo ver en cines?

La película "K-Pop Demon Hunters" (Las guerreras K-Pop), que ha causado furor en Netflix, llegará a la gran pantalla con su versión sing-along.

Tras el gran éxito de esta edición en Estados Unidos, la cinta podrá verse en cines de todo Chile a partir del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

De esta forma, los fanáticos podrán cantar junto a "Huntr/x" y "Saja Boys", los grupos ficticios de cazadoras y demonios que protagonizan el filme animado.

En tanto, las cadenas Cinemark, Cineplanet, Cinepolis y Muvix confirmaron la proyección, con tickets a la venta a través de sus respectivos sitios web.

Desde su estreno el 20 de junio, la producción se ha situado a la cabeza como la película original animada del gigante de streaming más vista de todos los tiempos y ahora es la película más popular de Netflix.

Además, la banda sonora de la cinta es la primera con cuatro canciones a la vez en el Top 10 de la Billboard Hot 100, con "Golden" en el número 1, y ha obtenido más de 7 mil millones de reproducciones globales hasta la fecha.