"Las Guerreras K-Pop" llega a la gran pantalla: ¿Cuándo ver en cines?
La película de Netflix presentará su versión sing along en la pantalla grande
La película de Netflix presentará su versión sing along en la pantalla grande
La película "K-Pop Demon Hunters" (Las guerreras K-Pop), que ha causado furor en Netflix, llegará a la gran pantalla con su versión sing-along.
Tras el gran éxito de esta edición en Estados Unidos, la cinta podrá verse en cines de todo Chile a partir del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.
De esta forma, los fanáticos podrán cantar junto a "Huntr/x" y "Saja Boys", los grupos ficticios de cazadoras y demonios que protagonizan el filme animado.
En tanto, las cadenas Cinemark, Cineplanet, Cinepolis y Muvix confirmaron la proyección, con tickets a la venta a través de sus respectivos sitios web.
Desde su estreno el 20 de junio, la producción se ha situado a la cabeza como la película original animada del gigante de streaming más vista de todos los tiempos y ahora es la película más popular de Netflix.
Además, la banda sonora de la cinta es la primera con cuatro canciones a la vez en el Top 10 de la Billboard Hot 100, con "Golden" en el número 1, y ha obtenido más de 7 mil millones de reproducciones globales hasta la fecha.