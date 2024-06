"The Boys" confirma que finalizará con la temporada 5

Este martes, "The Boys" confirmó que la serie concluirá en su quinta temporada.

A través de X, Eric Kripke, creador del éxito de Amazon Prime Video, confirmó la noticia y aprovechó de agradecer a los seguidores del programa.

"La temporada 5 será la última temporada. Siempre fue mi plan, solo tenía que ser reservado hasta obtener la aprobación final de Vought. Emocionado de llevar la historia a un clímax épico y sangriento", reveló el showrunner.

Asimismo, Kripke invitó a los fanáticos a ver la cuarta temporada del show, que estrena este jueves 13 de junio, ya que "el final ha comenzado".

La serie, estrenada en 2019 y que cuenta con un elenco encabezado por Karl Urban, Anthony Starr, Jack Quaid, Erin Moriarty, entre otros, muestra la lucha entre los superhéroes de la compañía Vought y los "Boys", un grupo de humanos cuyas vidas se han visto afectadas a causa del equipo liderado por "Homelander" (Starr).

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6