"The Last of Us" estrena adelanto de su segunda temporada

La serie "The Last of Us" estrenó el primer adelanto de su esperada segunda temporada, cuyo estreno está proyectado para 2025.

En un intenso clip encabezado por Pedro Pascal como "Joel", la producción mostró a varios de los actores que se sumaron al elenco para este ciclo, como Kaitlyn Dever como "Abby", Jeffrey Wright como "Isaac Dixon", Isabela Merced como "Dina" y Catherine O'Hara, cuyo personaje parece ser una terapeuta del protagonista.

El teaser también incluyó icónicas escenas del videojuego, como cuando "Ellie" (Bella Ramsey) toca guitarra frente a "Dina" o escapa de hordas de infectados.

¿Cuándo se estrena?

Por ahora Max sólo ha confirmado que la segunda temporada de "The Last of Us" debutará en 2025. Se estima que su llegada al streaming se produzca a mediados de año.