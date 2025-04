"The Last of Us" fue renovada para una tercera temporada

La plataforma Max anunció la renovación de la serie "The Last of Us" para una tercera temporada.

La obra protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey estrenará este domingo 13 el primer episodio de su segunda temporada, la primera desde su aclamado debut en 2023.

Si bien la saga de videojuegos que inspira a la serie sólo tiene dos entregas, se espera que el segundo videojuego sea adaptado en esta temporada y en la reciéntemente anunciada.

Si bien no se ha confirmado que esta sea la temporada final, los productores de "The Last of Us" han expresado su intención de contar la historia en, a lo menos, tres temporadas.