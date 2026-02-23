Winona Ryder se suma a la tercera temporada de "Merlina"

La actriz Winona Ryder será parte de la tercera temporada de "Merlina", serie de Netflix que ya inició la producción de su nuevo ciclo.

Según el gigante de streaming, la estrella de "Stranger Things" participará en la exitosa historia en el papel de Tabitha, donde compartirá nuevamente con la también Jenna Ortega -quien interpretó a su hija en "Beetlejuice Beetlejuice"- y el director Tim Burton, cabecilla del proyecto.

"Estoy muy feliz de que Winona se haya unido a nosotros; encaja a la perfección en este mundo. Es una querida amiga. Siempre me siento afortunado de trabajar con ella", declaró Burton a Variety.

Además de Ryder, la serie confirmó el regreso de actores como Catherine Zeta-Jones, Hunter Doohan, Emma Myers, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Evie Templeton, entre otros, así como la incorporación de Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer al elenco.

La serie, que sigue a la irónica y sombría hija de los Locos Addams, comenzó el rodaje de la temporada 3 en Irlanda, y se espera que llegue a Netflix en 2027.