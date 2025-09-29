Chileno se corona como campeón del Mundial de Mortal Kombat 1

El chileno Matías Martínez, conocido en la escena gamer como "Scorpionprocs", se coronó campeón del torneo Kombat 2025, competencia internacional de Mortal Kombat 1.

Tras dos intensas jornadas, el joven avanzó hasta la final, donde se midió contra el jugador Kanimani. En esa instancia logró imponerse por 3-1 utilizando al personaje Havik, resultado que le permitió quedarse con el título.

Martínez expresó su emoción al levantar el trofeo y recordó las dificultades que enfrentó en el inicio de su carrera competitiva: "Al principio no me iba bien, no llegaba ni al top 3. Ahora se siente como un sueño ganar, gracias al esfuerzo y los entrenamientos con mi hermano".

Cabe mencionar que Martínez ya venía construyendo una destacada trayectoria antes de consagrarse como campeón de Mortal Kombat 1. En 2021 sorprendió junto a su hermano Nicolás al quedarse con los dos primeros lugares del CEO Fighting Game Championship en Estados Unidos, y en 2022 alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al coronarse campeón del EVO de Las Vegas, el torneo de juegos de pelea más prestigioso del mundo.

Un año más tarde, en 2023, volvió a brillar al quedarse con el título de Combo Breaker, tras vencer en la final a su propio hermano en un ajustado duelo que terminó 3-2. Con esos triunfos, el joven chileno consolidó su nombre en la élite internacional de los esports antes de conquistar su más reciente logro.