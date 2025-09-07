Mujer sorprendida siendo infiel en concierto de Coldplay pidió el divorcio

Kristin Cabot, la mujer que apareció en la polémica "kiss-cam" abrazando al entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, durante un concierto de Coldplay, presentó hace unas semanas la solicitud de divorcio ante un tribunal de Portsmouth, Nueva Hampshire.

El registro del momento, ocurrido el 16 de julio en un show de Coldplay en Boston, se volvió viral en cuestión de horas y terminó por provocar un escándalo que costó caro. Byron renunció a su cargo el 19 de julio, y días después Cabot -que desempeñaba como jefa de recursos humanos- también dejó su puesto en la empresa.

Mientras el público reaccionaba a la imagen en la pantalla gigante, Chris Martin, vocalista de la banda, lanzó una broma que desató la polémica: "O están teniendo una aventura o son muy tímidos", frase que se volvió el sello de un episodio que pasó de divertido a devastador para los involucrados.

En medio de la polémica, Julia, exesposa de Andrew Cabot, declaró a Daily Mail que tras ver el video decidió escribirle para entender la situación. Según relató, él le respondió con frialdad: "Su vida no tiene nada que ver conmigo", confirmando así la separación.

Julia también compartió su visión sobre Andrew, a quien describió como "una mala persona a la que solo le importa el dinero". Sobre el viral momento en la pantalla gigante, aseguró que muchas personas lo interpretaron como una especie de "karma".

Fuentes cercanas señalan que el matrimonio de Kristin ya venía en crisis antes del concierto, pero la exposición pública aceleró la separación. La pareja comparte una propiedad en Nueva Hampshire valorada en 2,2 millones de dólares, lo que podría complicar el proceso de divorcio.