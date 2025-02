Viña 2025: Dani Ride apuesta por un mensaje de sanación y resistencia

El cantante chileno Dani Ride fue seleccionado para representar a Chile en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2025, con una propuesta pop cargada de emociones y significados, plasmada en "Infernodaga", tema que nació a partir de una carta que escribió a su madre al momento de revelar su identidad.

"No podía seguir habitando este paraíso en el que ellos querían encasillarme", relató, explicando que en un comienzo no contó con la aceptación de sus padres.

Con el tiempo, sin embargo, su camino de autodescubrimiento también se convirtió en el de su familia, transformando la canción en una auténtica obra de sanación.

Dani Ride destaca que su trayectoria no ha sido sencilla y que su lucha es compartida por muchas personas: "Algunas personas tienen el privilegio de crecer en un entorno donde pueden desarrollarse sin barreras, pero otras debemos construir nuestro camino con mucho esfuerzo".

Su evolución musical también ha sido un reflejo de este proceso, pasando por distintos estilos hasta encontrar su identidad en "Dramapop", su disco más reciente, donde siente que finalmente logra mostrarse de manera auténtica.

En cuanto a las opiniones divididas sobre su participación en Viña del Mar, Dani Ride hizo énfasis en su conexión con la gente y su historia de esfuerzo: "El valor me lo da la calle. Yo soy un cabro que nació en Antofagasta y se crió en Pudahuel", señala, destacando su origen y las experiencias que han moldeado su trayectoria.

Además, recordó los sacrificios que enfrentó en su juventud para salir adelante y perseguir su sueño musical, porque "tenía que cantar en micros para tener lucas para ir al colegio y ayudar a mis papás", subrayando su conocimiento sobre la realidad de muchas personas que, al igual que él, no han tenido los mismos privilegios.

Si bien reconoce que no puede representar a todos, cree que su historia puede resonar en muchas personas: "Tal vez no en todo, pero de alguna u otra forma, la gente puede sentirse identificada conmigo".

Vuelve el pop al festival

La presentación en la Quinta Vergara promete una puesta en escena visualmente impactante, con bailarines y una propuesta innovadora, aunque su prioridad será el canto, porque aunque considera "sorpresas, estoy en una competencia de canto, no de baile o performance".

"Mi intención es cambiar las reglas del juego en el festival", dijo, destacando que hace años no se presentaba una canción pop en la competencia internacional.

Dani cuenta además sobre sus influencias musicales, que abarcan un amplio espectro dentro del pop. Desde grandes referentes rupturistas en sus épocas, como Cecilia, la incomparable -con quien tuvo la oportunidad de participar en su película biográfica-, Juan Gabriel, Nicole y David Bowie, hasta artistas contemporáneos como Lady Gaga, Harry Styles y Miley Cyrus. "Quiero que en Viña vean una nueva estrella pop naciendo y que no la suelten más", declaró.

Finalmente, su mensaje central para esta edición del festival se basa en la pasión y la resistencia: "No temer a encontrarte, no temer a identificarte, no temer a lo que puedan pensar los demás", expresó, destacando la importancia de vivir con autenticidad.

"Los errores no me definen, los fracasos no me definen. Siempre me paro, siempre busco una nueva oportunidad porque me reconozco".