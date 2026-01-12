Matt Prokop, exestrella de Disney, es arrestado por posesión de pornografía infantil

El exactor de Disney Channel, Matt Prokop, fue detenido en Texas, en el condado de Victoria, y permanece bajo custodia sin derecho a fianza, tras ser arrestado en Nochebuena por múltiples cargos, entre ellos la presunta posesión de pornografía infantil, según confirmaron autoridades locales a TMZ.

El actor enfrenta un delito de segundo grado por la presunta tenencia de material ilegal, además de otros cargos menores, que incluyen violación de una orden de protección, evasión de arresto y resistencia a la autoridad. Hasta ahora, el proceso penal no tiene fecha de audiencia definida.

El historial judicial de Prokop incluye un antecedente ocurrido en 2014, cuando fue arrestado en Victoria tras una acusación de agresión contra su entonces pareja, la actriz de "Modern Family", Sarah Hyland, quien obtuvo una orden de alejamiento por tres años, luego de denunciar maltrato verbal y físico durante la relación.

La actual detención no guarda relación directa con ese caso, aunque las autoridades indicaron que Prokop habría incumplido condiciones judiciales vigentes, sin detallar públicamente la naturaleza específica de dicha infracción.

El actor alcanzó notoriedad a mediados de los años 2000 con apariciones en "The Office" y "Hannah Montana", antes de obtener un rol destacado como Jimmie "The Rocket Man" Zara en "High School Musical 3".

Su carrera se desarrolló principalmente durante su adolescencia y primera adultez, bajo el paraguas de producciones juveniles de alto perfil.