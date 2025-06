"Yo no soy culpable": amiga de influencer mexicana asesinada rompe el silencio

A casi un mes del asesinato de la influencer Valeria Márquez, su amiga Vivian de la Torre ofreció su primera entrevista pública en el canal Mafian TV, donde negó estar involucrada en el crimen. "Desde el principio quise aclarar todo, pero por razones obvias no se podía", declaró.

Vivian relató que el día del asesinato le había enviado un regalo como muestra de cariño y le escribía por privado para que no se desconectara del live. "Yo la bebida y el peluche los pedí por Uber Eats", explicó.

Según su testimonio, no vio el momento del ataque porque la transmisión se minimizó al responder un mensaje. "Cuando regresé, vi a Valeria con la cara cubierta por su cabello. Pensé que era mentira".

Vivian dijo sentir culpa por no haber estado con Valeria ese día: "Si ella me hubiera dicho que no quería estar ahí, me la hubiera llevado y no hubiera dejado que le pasara nada".

Aseguró que Valeria no tenía vínculos con personas peligrosas y pidió no difundir juicios sin pruebas: "No tengo miedo, porque yo no soy culpable y la verdad siempre sale a la luz". Las autoridades de Jalisco siguen investigando el caso y no han confirmado detenidos.

La transmisión en vivo

El 9 de mayo, Valeria Márquez fue asesinada mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza en Zapopan. En plena transmisión expresó: "Yo creo que ya me voy a ir", tras ser advertida por una compañera de que un supuesto repartidor había pasado a dejarle un paquete con un supuesto "regalo caro" horas antes.

Poco después, tres repartidores llegaron por separado: uno entregó una bebida rosa, otro un peluche (ambos de su amiga Vivian) y el último preguntó directamente por ella. Valeria apagó el micrófono y fue baleada al menos tres veces. Finalmente, la transmisión fue interrumpida por su compañera de trabajo, quien presenció el ataque.