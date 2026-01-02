"¡Estamos al aire!": Así fue el Año Nuevo de los títeres de "31 Minutos"

Un registro fotográfico difundido por la cuenta 31MinutosETG mostró cómo algunos personajes de "31 Minutos" se reunieron la noche de Año Nuevo para celebrar juntos, en imágenes que rápidamente circularon en redes sociales, que retratan un ambiente de cierre de jornada tras los festejos.

En una de las postales aparece Tulio Triviño, autodenominado "periodista número uno de Chile" y conductor del espacio, durmiendo tras una extensa jornada festiva.

Otra fotografía muestra a Juan Carlos Bodoque frente al horno, exhibiendo una bandeja de papas duquesas, un plato tradicional de las mesas chilenas de fin de año.

En contraste, una fotografía posterior captura a Huachimingo y Guaripolo protagonizando un momento desordenado, fiel a su estilo caótico, con objetos y actitudes fuera de lugar, además de señales del festejo aún presentes.

Bodoque, uniéndose a sus compañeros, termina tendido en el suelo, rodeado de botellas vacías, en una escena que sugiere el exceso propio de la celebración.

El cierre del relato visual lo marca Juanín Juan Harry, quien aparece lavando la loza en la cocina, cumpliendo su rol habitual de poner orden dentro del noticiero, incluso cuando el resto del equipo ya parece haber dado por terminada la noche.