A los 93 años murió el legendario animador Silvio Santos, el Don Francisco de Brasil

Silvio Santos, uno de los mayores nombres de la historia de la televisión brasileña y dueño de un grupo de medios de comunicación, murió este sábado a los 93 años en la ciudad de São Paulo, informaron los canales de su propiedad.

El presentador, que estaba ingresado en un centro médico, falleció debido a la neumonía que padecía tras contraer la gripe hace varias semanas, según el parte del Hospital Albert Einstein.

"Vivió 93 años para llevar felicidad y amor a los brasileños. La familia está muy agradecida por los más de 65 años de convivencia", señaló en redes sociales SBT, la cadena de televisión fundada por Santos y que ahora dirige su hija, Daniela Beyruti.

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.



Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.



A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.



Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial… pic.twitter.com/s4V0mYlO1P