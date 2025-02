Actualizan estado de salud de Pamela Díaz tras sufrir parálisis facial

La animadora Pamela Díaz encendió las alarmas este miércoles al retirarse inesperadamente de su programa "Hay que Decirlo", luego de experimentar una extraña sensación en su rostro.

Días antes del incidente, Díaz había estado en Lima junto a su pareja, el senador Felipe Kast, y al regresar a Santiago comenzó a sentir molestias. En un inicio, sus compañeros tomaron la situación con humor hasta que Ignacio Gutiérrez le recomendó acudir a un médico.

Según informó La Cuarta, horas después se confirmó que la comunicadora sufrió una parálisis facial leve provocada por el estrés. Afortunadamente, la situación fue atendida a tiempo y no se presentaron mayores complicaciones, lo que trajo tranquilidad a sus seguidores y colegas.

El diagnóstico de Pamela Díaz

Este jueves, en el matinal "Mucho Gusto", el periodista José Antonio Neme conversó con Verónica Silva, asistente personal de Díaz, quien la acompañó a urgencias para recibir atención médica.

“Gracias por tu preocupación, José (Neme), la Pame está bien. Tuvo una parálisis facial leve ayer. La verdad es que insistí para llevarla (a la clínica), porque a ella no le dolía nada”, declaró.

Según Silva, la animadora no presentó otros síntomas preocupantes ni complicaciones adicionales. “No tuvo ningún tipo de complicación... Me refiero a que tuviese otras cosas, no tenía nada de eso”, añadió.

Finalmente, se informó que hoy “ya amaneció mejor, se va a ir dos días a descansar con sus padres y ahí ver cómo va evolucionando todo”, concluyó su asistente.