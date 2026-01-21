"Volvemos a nuestra casa": revelan las primeras imágenes de "Detrás del Muro" en Mega

Este martes, Mega reveló las primeras imágenes del regreso de "Detrás del Muro" al canal, tras una temporada en Chilevisión.

En el clip, se puede ver al elenco del programa, liderado por Kike Morandé, en las primeras grabaciones, que verán la luz durante marzo de este año.

"Volvemos a nuestra casa", dijo el animador en un la promoción principal de la temporada, que saldrá dentro de estos próximos días.

Asimismo, Morandé agregó que "fue muy buena la aventura por otro lado, pero nuestra casa es esta". Por su parte, Gustavo Becerra adelantó que llegarán nuevos integrantes al estelar humorístico.

Tras un par de años lejos de la pantalla, el programa que sucedió a "Morandé con Compañía" confirmó su llegada a Chilevisión a fines de 2024, estrenando el 16 de enero de 2025.

Sin embargo, fue el pasado noviembre que se empezó a especular sobre el regreso del espacio a la estación de Vicuña Mackenna, información que fue confirmada por Kike Morandé en la Teletón 2025.