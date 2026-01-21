Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.5°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión

"Volvemos a nuestra casa": revelan las primeras imágenes de "Detrás del Muro" en Mega

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tras una temporada en CHV, Kike Morandé y compañía vuelven a la estación de Vicuña Mackenna.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este martes, Mega reveló las primeras imágenes del regreso de "Detrás del Muro" al canal, tras una temporada en Chilevisión. 

En el clip, se puede ver al elenco del programa, liderado por Kike Morandé, en las primeras grabaciones, que verán la luz durante marzo de este año. 

"Volvemos a nuestra casa", dijo el animador en un la promoción principal de la temporada, que saldrá dentro de estos próximos días. 

Asimismo, Morandé agregó que "fue muy buena la aventura por otro lado, pero nuestra casa es esta". Por su parte, Gustavo Becerra adelantó que llegarán nuevos integrantes al estelar humorístico.

Tras un par de años lejos de la pantalla, el programa que sucedió a "Morandé con Compañía" confirmó su llegada a Chilevisión a fines de 2024, estrenando el 16 de enero de 2025.

Sin embargo, fue el pasado noviembre que se empezó a especular sobre el regreso del espacio a la estación de Vicuña Mackenna, información que fue confirmada por Kike Morandé en la Teletón 2025. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada