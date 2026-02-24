¡Agú! Pincoya vuelve a la casa más famosa del mundo en "Gran Hermano: Generación Dorada"

Tras varios rumores, Jennifer Galvarini, mejor conocida como la Pincoya sin Glamour, sorprendió al ingresar nuevamente a "Gran Hermano".

La noche de este lunes, la chilota ingresó nuevamente a la casa estudio -ubicada en Buenos Aires, Argentina- para representar a Chile en la nueva temporada del programa trasandino, que lleva por lema "generación dorada".

"Es un honor. Sabes que siempre quise volver, así que estoy agradecida que los argentinos me hayan invitado a venir para acá", dijo al animador Santiago del Moro.

Respecto a la convivencia, la técnico en enfermería afirmó que se ve "conviviendo bien. Si son ordenados, no voy a pelear pero si son sucios y no ordenan y no lavan su loza yo sí voy a pelear".

Asimismo, adelantó que planea repetir la escena donde se arrojó desnuda a la piscina siempre y cuando "los che no sean tan pudorosos".

Cabe recordar que en 2023, Galvarini obtuvo el tercer lugar en la primera versión chilena del reality -quedando detrás de Scarlette Gálvez y Cony Capelli, ganadoras del segundo y primer lugar respectivamente-, donde destacó por su particular personalidad, su alusión a la mitología chilota y sus célebres frases, como "lulo,ñeñe" y "agú".