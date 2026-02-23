Go West: ¿Por qué Pet Shop Boys no tocó su gran éxito en Viña 2026?

Uno de los grandes ausentes del deslumbrante debut de Pet Shop Boys en el Festival de Viña del Mar fue su gran himno "Go West", el tema que inmortalizaron en 1993.

El dúo formado por Neil Tennant y Chris Lowe montó un espectáculo con todos sus éxitos, excepto esta canción originalmente lanzada por Village People a fines de los 70, pero popularizada ampliamente por los británicos más de una década después.

Desde su lanzamiento el tema se convirtió en un obligado dentro de los conciertos de Pet Shop Boys y uno de los favoritos de su fanaticada. Sin embargo la canción no es interpretada en vivo desde 2024.

Problemas legales

Ese mismo año la esposa de Victor Willis, cantante de Village People y co-compositor de la canción, demandó a Pet Shop Boys por el uso de "Go West" en un largometraje.

El tema fue tocado por el dúo británico en su concierto en vivo "Dreamworld: The Greatest Hits Live", el cual fue exhibido y distribuido en todo el mundo.

Debido a esto el grupo fue demandado por derechos de autor en un caso que fue desestimado en octubre pasado, pero que podría tener nuevos capítulos en tribunales.