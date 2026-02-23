Primer DT "caído" del torneo: Everton despidió a Javier Torrente

Este lunes, por decisión del Grupo Pachuca, Everton de Viña del Mar despidió al entrenador Javier Torrente, luego de haber perdido en las cuatro primeras fechas de la Liga de Primera.

Debido a los malos resultados, arrastrados desde su periodo en la recta final del torneo anterior, la situación del DT se hizo insostenible para el conjunto "Oro y Cielo", como informamos en Cooperativa Deportes.

A falta del anuncio oficial en las redes sociales del club, el asistente técnico Julio Barroso y Davis González, técnico de la serie Proyección, asumirán como dupla interina.

Así, Torrente se transformó en el primer entrenador cesado durante la presente temporada del fútbol nacional: Su amargo registro de derrotas se extiende a siete partidos consecutivos sumando las últimas fechas del 2025.

En total, el segundo paso del trasandino por Everton llegó a 10 partidos oficiales, con apenas un triunfo y un empate.

El ahora ex estratega "ruletero" ya había admitido tras las derrotas con Huachipato y Audax Italiano que era consciente de que "la dirigencia tiene la posibilidad de tomar decisiones". Aunque declinó renunciar, fue dicho y hecho: La administración de Everton fue quién le dijo adiós.