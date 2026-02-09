Ahora sí: "Las caras de la Moneda" volverá con entrevistas a Boric y Kast

El programa "Las caras de la Moneda" regresará con una nueva temporada y con entrevistas al Presidente Gabriel Boric y al Presidente electo José Antonio Kast.

Habitualmente este espacio conducido por Mario Kreutzberger se realizaba durante la campaña presidencial. Sin embargo en la elección pasada Kast se restó de participar, lo que derivó en la cancelación del programa.

"Es una invitación a entender la estatura del cargo a través de las personas detrás de la banda presidencial", aseguró Pamela Díaz, directora de programación de Canal 13.

En esta nueva temporada Don Francisco entrevistará al actual mandatario y a José Antonio Kast días antes de asumir su mandato.

El estreno de los nuevos episodios de "Las caras de la Moneda" está proyectado para los primeros días de marzo en horario prime.