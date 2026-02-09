Junji no ha recuperado 20 mil millones en licencias médicas rechazadas

La Contraloría General de la República cuestionó el proceso de recepción, tramitación y gestión de cobro de licencias médicas en la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), entre enero y diciembre de 2024, incluyendo períodos anteriores y posteriores.

"La investigación detectó que, entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios acumularon licencias médicas por 'Enfermedad o Accidente Común' por más de dos años de forma intermitente, generando 60.958 licencias no recuperadas, por un total de $20.916 millones", dijo el organismo.

La unidad fiscalizadora regional metropolitana detectó que 9.964 licencias -por un monto de $5.547.961.164- fueron rechazadas, "pero el servicio no implementó acciones para recuperar dichos montos, requiriendo su devolución por parte de los funcionarios".

Ante la irregularidad, la Contraloría dio un "plazo de 60 días hábiles a la Dirección Nacional de la Junji para acreditar un plan de acción que garantice la recuperación efectiva de esos dineros", pero también "se enviarán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan".

Además, la indagatoria mostró que Junji mantiene 54.876 licencias médicas con una antigüedad superior a cinco años, por montos que superan los 10 mil millones de pesos, respecto del cual no se han iniciado procesos de castigo contable.

Funcionarios fuera de la institución: ¿Dineros irrecuperables?

Otro dato que llamó la atención de la Contraloría es que hay 38 licencias médicas rechazadas, avaluadas en $56.615.625, que corresponden a funcionarios desvinculados, renunciados, con permisos sin goce de sueldo o beneficiados con bonificación por retiro.

"De ellas, 23 permisos, por un monto de $46.363.903, no registran gestiones de cobranza judicial, en tanto que 7, pese a haberse notificado por carta certificada, no fueron reintegradas a mayo de 2025. Por ello, se formulará un reparo por $56.615.625", se añadió.

Finalmente, se constató que "el proceso de recuperación de subsidios por licencias médicas se realiza de manera manual a través de planillas Excel auxiliares", y no con el software establecido, lo que Junji debe regularizar.