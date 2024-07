Alcalde de Algarrobo anuncia querella contra Daniel Alcaíno por dichos de Yerko Puchento

Marco Antonio González, alcalde de Algarrobo, anunció que presentará una querella contra Daniel Alcaíno por injurias y calumnias, a raíz de una mención de Yerko Puchento en el programa "Podemos Hablar".

Según Emol, el edil iniciará acciones judiciales contra el actor ya que este le habría adjudicado delitos que no se cometieron en su gestión.

"Premio para (...) el alcalde de Algarrobo Marco Antonio González por el hoyo que quedó en la Municipalidad de Algarrobo", dijo el personaje en una de sus rutinas.

"No podemos permitir que esto siga dañando la honra de las personas. Hoy día se me ha perjudicado a mi persona, a Marco Antonio González Cárdenas, alcalde de la comuna Algarrobo, hoy día han dañado a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mi hijo, a mis padres también, preocupados de la situación, y también el daño que le hacen a la comuna Algarrobo", declaró la autoridad comunal este martes desde el Congreso nacional, siendo respaldado por el diputado Andrés Longton y el senador Francisco Chahuán.

Bajo esta línea, el militante de RN añadió: "Yo no estoy metido en nada, yo sigo trabajando por mi comuna de Algarrobo, y por eso no queremos dejar esto impune, por eso vamos a presentar esta querella para imputar a este señor Daniel Alcaíno, este comediante, que no ha tenido ningún respeto, ni por mi comuna, ni por mi persona"

Respecto a la situación de Algarrobo, cabe señalar que Fiscalía imputó al ex alcalde José Luis Yañez por malversación de caudales públicos y cohecho durante su gestión, siendo reemplazado por González el pasado diciembre.