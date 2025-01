Belén Mora zanjó polémica con María José Quiroz: "No todos somos amigos pero..."

Este jueves a las 22:30 horas, "Detrás del Muro" debutará por las pantallas de Chilevisión, trayendo de vuelta el icónico segmento del extinto "Morandé con Compañía".

Sin embargo, el regreso del programa reflotó una antigua polémica entre Belén Mora y María José Quiroz, originada hace algunos años en una fiesta de Mega, donde Belenaza se habría molestado con su compañera por su cercanía con Toto Acuña, su pareja.

Este conflicto habría provocado la salida de Quiroz del espacio humorístico, además de no ser convocada para participar de la Teletón 2024, donde sí estuvo presente gran parte del elenco, incluyendo a Mora y Acuña.

Belén Mora zanja la polémica con María José Quiroz

En la previa del estreno, Cooperativa consultó a Belén Mora por los problemas con Quiroz, abordando además la ausencia de la actriz en la última versión de la cruzada solidaria.

"Respecto a los ausentes en la Teletón, no tengo idea porque yo no soy productora o directora de la Teletón. Soy actriz del elenco, así que quienes estuvieron o no estuvieron, no tengo idea las razones", afirmó.

Asimismo la comediante, que espera a su tercer hijo, aclaró que en la actualidad el elenco está enfocado en que el show televisivo funcione.

"Ahora somos todo el grupo original y quizás no todos somos íntimos amigos pero sí todos tenemos el mismo objetivo que es que todos se caguen de la risa y que lo pasen súper bien", cerró.