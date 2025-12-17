Fiesta de Año Nuevo en la Torre Entel 2026 ya tiene canal: ¿Dónde se podrá ver?

La tradicional fiesta de Año Nuevo de la Torre Entel volverá a la televisión abierta con una transmisión en vivo y en directo a cargo de Canal 13, que emitirá el evento el miércoles 31 de diciembre, después de Teletrece central, a través de todas sus plataformas.

La conducción del especial estará a cargo de Pancho Saavedra, Priscilla Vargas y José Luis Repenning, mientras que Nacho Pop recorrerá el lugar para recoger el ambiente entre el público asistente.

Además, el programa incluirá un react digital liderado por Julitroz y Eskarcita, junto con la participación de la audiencia desde sus hogares mediante mensajes que aparecerán en pantalla.

El evento marcará el regreso de esta celebración tras siete años, con un espectáculo que contempla drones, fuegos artificiales y un show musical de gran escala, retomando una tradición que ha sido parte del calendario festivo de Santiago y la Región Metropolitana durante décadas.

Desde su inicio en 1990, la celebración a los pies de la Torre Entel se conoce como uno de los eventos más convocantes de la capital, reuniendo a más de 400 mil personas en el centro de la ciudad para dar la bienvenida al nuevo año.

La edición 2026 contará con dos escenarios en la Alameda y será de acceso gratuito. El espectáculo musical incluirá a Américo y La Noche, representantes de la cumbia y la música tropical chilena, además de la artista pop Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.