Carmen Gloria Arroyo llega a Mega tras su salida de TVN
El canal confirmó que "la jueza" debutará en 2026.
La animadora Carmen Gloria Arroyo fue confirmada como nuevo rostro de Mega luego de su salida de TVN tras siete años.
Desde el canal confirmaron que la también abogada se sumará a la pantala en 2026 con "un proyecto televisivo de utilidad a la comunidad, con nuevos e innovadores espacios, pero siempre manteniendo el espíritu de servicio".
"Tenemos la certeza de que Carmen Gloria Arroyo encontrará en Megamedia un equipo de trabajo que le permitirá fortalecer y proyectar el relevante proyecto que liderará", agregaron.
Arroyo, conocida popularmente como "La Jueza", confirmó en octubre pasado su renuncia a TVN tras siete años comandando "Carmen Gloria a tu servicio". La animadora continuará con sus labores en el canal público hasta el 31 de diciembre.