Cata Days fue eliminada de "Fiebre de Baile": denunció trato injusto de Raquel Argandoña

La noche de este miércoles, la influencer Catalina Díaz, más conocida como Cata Days, se convirtió en la undécima eliminada de "Fiebre de Baile".

La creadora de contenido, que obtuvo las peores notas de la noche junto a María José Quiroz y Camila Andrade, quedó fuera de competencia al revelarse la calificación secreta de Raquel Argandoña, jurado incógnito de la semana.

Sin embargo, la salida de figura de redes sociales causó indignación entre el público, quienes manifestaron su disconformidad en el estudio gritando "injusticia".

Cata Days arremete contra Argandoña

Durante el programa "El Var", after del estelar de Chilevisión, Díaz arremetió contra la madre de Kel Calderón, denunciando un trato injusto de su parte.

"Yo pensé que iba a tener notas muy altas de parte de todos, pero parece que a Raquel, no importa lo que yo haga, siempre le va a parecer 'no suficientemente bueno'", aseguró.

Y, en alusión a los halagos del rostro de TV+ a otros concursantes, añadió con sarcasmo: "Quizás tengo que ponerme unas calugas abajo y sacarme la polera".

Además, Cata cuestionó los comentarios de Argandoña donde solo elogiaba el desempeño de su bailarín, restándole importancia a la participante.

"Reducir todo el esfuerzo y el brillo de una en un escenario a solamente 'tu compañero hizo que tú brillaras' lo encuentro reduccionista y quizás pasivo-agresivo", lanzó. "Lo mencionó también un par de veces, como que solamente felicita a mi bailarín y no a mí, pero la verdad me sorprende".

Cabe recordar que, hace unas semanas, Argandoña recibió casi 1000 denuncias en el CNTV por comentarios "gordofóbicos" contra Díaz.