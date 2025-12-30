Cata Days y Rai Cerda vuelven a "Fiebre de Baile" tras ganar el repechaje

El programa "Fiebre de Baile" vivió su primera jornada de repechaje este lunes, que definió a los dos primeros participantes que vuelven a la competencia.

La instancia contó con la participación de nueve figuras del espectáculo que fueron eliminados del programa, además de Diego Pánico, que debutó en la pista buscando una oportunidad de entrar en la carrera por el premio.

Tras dejar todo en la pista de baile, la influencer Cata Days fue la primera en ganar un cupo en el programa gracias a votación popular, donde lideró las preferencias con un 64%.

"Me emociona la alegría, hoy desperté con mucho amor, desde que abrí los ojos, habían muchos mensajes de apoyo", comentó la creadora de contenido, agradeciendo emocionada por el respaldo de los televidentes.

En tanto, Raimundo Cerda causó sorpresa al convertirse en el segundo seleccionado, obteniendo un promedio de 27 puntos por parte del jurado -puntaje más alto de la noche.

En tanto, Nidyan Fabregat, Carlyn Romero, Luis Jara "Mellow", Ini Cifuentes, Diego Pánico, Nicole "Luli" Moreno y Kike Acuña deberán volver a la pista de baile este martes, con el fin de llevarse los dos últimos cupos de reingrenso al programa.