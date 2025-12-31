Cathy Barriga hizo sorpresiva aparición en TV: se fue bailando cumbia en medio de compleja situación judicial

Este martes, Cathy Barriga hizo una sorpresiva aparición televisiva en "Hay que Decirlo" de Canal 13, mismo día en el que la Fiscalía confirmó que pedirá 23 años de cárcel para la exalcaldesa de Maipú por delitos vinculados a su gestión municipal.

Su presencia en el espacio se dio luego de que varios programas de farándula salieran a buscarla para hablar del proceso legal o su regreso a las plataformas de contenido para adultos, donde solo se enteraron de la desaparición de su perro, Daddy.

El equipo logró dar con la mascota y la llevó hasta el estudio, donde la exchica Mekano llegó para reencontrarse con el animal en pantalla.

Durante el programa, Barriga también hizo una alusión al proceso judicial en su contra, recordando que pasó el último Año Nuevo tras las rejas. "Yo hace un año atrás estaba en una cárcel viviendo el Año Nuevo", comentó, recordando un periodo anterior en el que enfrentó medidas cautelares en el marco de la misma causa.

La aparición de la ex "Robotina" -que decidió no referirse al tema judicial- cerró con la exedil bailando cumbia junto al panel del programa, generando reacciones divididas en redes sociales sobre la oportunidad de su presencia televisiva.

Según detalló la Fiscalía Oriente, la solicitud de 23 años de cárcel para Barriga se desglosa en 10 años y un día por fraude al fisco reiterado; 7 años de presidio mayor por falsificación de instrumento público y uso de instrumento público falsificado; 5 años y un día por delitos reiterados por malversación de caudales públicos; y 541 días de reclusión menor por negociación incompatible, delitos que serán ventilados en un eventual juicio oral.