Gabriel Urzúa e Ignacia Cifuentes se integran a "Fiebre de Baile"

La nueva edición de "Fiebre de Baile" suma a su lista de participantes al actor Gabriel Urzúa y a la esgrimista Ignacia Cifuentes, elevando a 15 el número de concursantes confirmados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)

Urzúa ha desarrollado su carrera en teleseries nacionales, destacando por su papel en "Generación '98" y posteriormente en "I Love Robin", mientras que Cifuentes ha representado a Chile en esgrima, participando en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y compagina su actividad deportiva con estudios de medicina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)

Hasta ahora, los participantes anunciados incluyen también a Daniela Castro, Raquel Castillo, Esteban Paredes, Michelle Carvalho, Skarleth Labra, Nicole "Luli" Moreno, Constanza Capelli, María José Quiroz, Faloon Larraguibel, Pastelito Jr., Princesa Alba, Jorge "Kike" Acuña y Francisco Reyes Cristi.

El programa será conducido por Diana Bolocco, y próximamente se revelarán más participantes y los miembros del jurado que evaluarán a los concursantes.