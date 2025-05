Julián Elfenbein y su alejamiento de la TV: "Es rico estar en la banca"

Julián Elfenbein, figura emblemática de la televisión chilena, permanece ausente de las pantallas desde que concluyó su participación en "Got Talent Chile", de Chilevisión, en julio de 2024.

Su reciente aparición en "Detrás del Muro" generó revuelo en el público cuando, en un gesto espontáneo, intentó asumir momentáneamente la conducción del programa, siendo interrumpido con humor por Kike Morandé.

Consultado sobre su estado de salud, Elfenbein declaró: "Ya estoy mucho mejor. Ya me operé, es difícil operar hernias". Reveló además que enfrenta una nueva terapia: "Estoy con un tratamiento diferente, que tiene que ver con los dolores crónicos. Lo más complicado es luchar contra estos remedios, que son super fuertes".

Al referirse a su retiro temporal de la televisión, lo comparó con el confinamiento vivido durante la crisis sanitaria: "Ha sido similar para mí en la sensación". Y aunque reconoció el malestar de no estar activo porque "uno quiere estar donde se siente útil y parte del equipo", también valoró el descanso: "Es rico estar en la banca".

Consultado sobre si el canal lo tenía "congelado", Elfenbein sugirió posibles diferencias pasadas: "Tuve en su minuto unas conversaciones que no sé si molestaron o no... ya no queda nadie acá de esa gente".

Pese a todo, Elfenbein cerró su intervención con optimismo, dejando la puerta abierta a un eventual retorno: "Vamos a ver qué pasa. Estoy contento. Este es mi canal".