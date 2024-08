"¿Puedo argumentar o no?": La tensa discusión de JC Rodríguez y Luis Ugalde

Un tenso momento se vivió este martes en "Contigo en la Mañana" de Chilevisión cuando el notero Luis Ugalde se enfrascó en una discusión con Julio César Rodríguez.

Mientras reporteaba una fiscalización vehícular en La Florida surgió el tema de la revisión técnica y los altos costos de circular con este documento vencido. "Es desproporcionado", señaló Rodríguez, lo que motivó la férrea respuesta de Ugalde.

El notero replicó que la ley era clara sobre los plazos y destacó la importancia de la revisión técnica ya que "es el documento legal que certifica que un vehículo está apto mecánicamente para circular". "Está bien, Lucho, pero si pasaron dos días...", alcanzó a decir JC antes de que el periodista lo interrumpiera.

JC Rodríguez y @alvarez_monse justificando a los irresponsables q andan con la Rev. Tec. VENCIDA y más encima se burlan del periodista Luis Ugarte🤦🏻‍♂️insólito !!!



Monserrat Álvarez, para q sepas tu puedes AGENDAR hora meses antes para sacar la Revisión Técnica 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/8zvp6HoOeS — El Ciudadano plus (@PlusCiudadano) August 13, 2024

"¿Puedo argumentar o no?", lanzó molesto Julio César, mientras hacía un largo silencio antes de insistir en su punto. Durante varios minutos ambos debatieron sobre el tema: "Lo que están diciendo ustedes es incentivar a que la gente se atrase" o "si no tienes plata, no puedes tener un auto", fueron algunas de las frases de "Lucho" Ugalde.

@chvnoticias , incentivando la tontera. La irresposabilidad. Si sabes cuando vence la revisión técnica, el vehículo se lleva antes. pic.twitter.com/MCUpMVfDeW — Yanko Torres (@torres_yan42370) August 13, 2024

"Ya, Lucho", respondió luego Rodríguez. "Son unos permisivos", replicó Ugalde, para dar fin a la discusión. Cuando le dieron el pase para continuar con el despacho, el periodista dijo "no sé, yo estoy enojado...".

Yo estoy muy de acuerdo con Lucho Ugalde.

Julio César y Monserrat Álvarez están defendiendo lo indefendible.

El mecanismo es trasladar en una grua y punto. #ContigoCHV — César Coronado (@cesar_coronado) August 13, 2024

Al Lucho Ugalde se le salio la cadena ademas de su clasismo "si no tienes plata pa que tienes auto"



Esta cagando fuera del tiesto a kilometros #ContigoCHV — Juan Pudu (@pudualposte) August 13, 2024

#ContigoCHV Lucho Ugalde es un estúpido, no entiende en el país que vivimos y por que existe tanta gente; además la RT no garantiza el buen funcionamiento de un vehículo, solo mide gases y luces, no mide temas mecánicos. — Carlos Díaz (@CarlosDiaz2cl) August 13, 2024