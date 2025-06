"Te deprime un poquito": Julian Elfenbein se sinceró sobre "congelamiento" en Chilevisión

Julian Elfenbein lleva varios meses fuera de pantalla en Chilevisión, sin proyectos, por lo que declaró que "te deprime un poquito" no estar frente a las cámaras.

El periodista, cuyo último proyecto fue The Voice Chile y uno cancelado que fue "Los 8 escalones" pese a estar grabado, estuvo en Podemos Hablar del mismo Chilevisión para hablar de su presente.

"¿Castigado, taimado, enfermo o todas las anteriores?", le preguntó Diana Bolocco a Elfenbein, quien partió contestando: "Taimado no. Enfermo, la palabra enfermo tampoco, lo que pasa es que he tenido una lesión, que tú conoces muy bien porque la vivimos juntos en el programa 'Got Talent', me tenían que inyectar todas las mañanas".

"Llevo como un año y algo con esta hernia al nervio ciático que me operé, pero me ha costado mucho", expresó el periodista.

"Por otro lado", agregó, "no sé si castigado, no sé si es la palabra, pero yo creo que me mandaron a la banca, pero está bien, a veces. De grabar 6 días a 7 pasé a no grabar en 10 meses".

"Te deprime un poquito la situación. Es mental y también es física. En mi caso, también obviamente no ha ayudado mucho mi tema de una lesión que es una estupidez", declaró el ex "Pasapalabra".