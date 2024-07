Claudio Palma aclara relación con Aldo Schiappacasse: "Somos muy distintos"

El relator Claudio Palma habló de su verdadera relación con el periodista Aldo Schiappacasse, con quien conforma una dupla televisiva desde el año 2011.

El actual rostro de Chilevisión estuvo invitado en el programa "Todo va a estar bien" de ViaX, donde, entre otros temas, habló de la relación con su partner. Ante la pregunta de cómo era la casa de Schiappacasse, Palma señaló no saber: "No la conozco, no me ha invitado nunca. Llevamos 10 años y no me ha invitado nunca".

Ante esa información el conductor Eduardo de la Iglesia quiso saber más y le preguntó "¿no son amigos?". "¿Acaso tú crees que Julio César (Rodríguez) y la Monse (Álvarez) son amigos? ¿O Pedro Carcuro con el Sapito Livingstone?", respondió Palma, descartando una amistad con su compañero.

La dupla Palma y Schiappacasse

En ese sentido el relator futbolístico aseguró que con Aldo son "muy buenos compañeros de trabajo" y que mantienen "una relación laboral buena, y de respeto".

"Lo que pasa es que somos muy distintos. Lo he dicho en otras oportunidades, Aldo es más para adentro, no se toma un copetito, se acuesta temprano", agregó Palma.

Sobre su compañero insistió en que "hay un respeto, yo creo que es un gran periodista, pero no necesariamente... Mira, yo lo invité una vez a un cumpleaños, y él nunca me invitó a uno".

"Yo creo que uno en la vida aprende que tiene buenos compañeros de trabajo. De pronto uno confunde, te vas cambiando de canal, y te das cuenta que no eran tan amigos", concuyó el comentarista.