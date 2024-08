Constanza Capelli tras multa por dichos sobre aborto: "No me arrepiento de nada"

La ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, respondió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de imponer una multa de $13 millones de pesos por sus dichos sobre el aborto.

Cabe recordar que el día 9 de julio de 2023, entre las 15:10 y 16:11 horas, Constanza Capelli participó en un especial donde aseguró haberse realizado un aborto.

"Yo estuve embarazada, pero aborté. Aborté a los tres meses porque tenía una relación muy tóxica, y yo no quería que él fuera el padre de mi hijo", dijo durante la transmisión.

La corte señaló que "lo reprochable no es que se haya tocado el tema de la interrupción del embarazo en un horario de protección, sino que aquello se haya realizado sin los resguardos debidos, toda vez que en tal horario, la temática debió ser abordada desde una perspectiva educativa".

La respuesta de Constanza Capelli

A través de sus redes sociales, la ahora conductora se refirió al fallo: "¿Educativo? Para mí no fue algo educativo... No debiese abordarse de ninguna otra manera que no sea la real. Verdad cruda, pero verdad", aseguró.

"No me arrepiento para nada. Aborto libre y seguro para todas las mujeres", cerró.