Copano responde a críticas de Morandé: "Animaba cumpleaños de un dictador"

El comediante Fabrizio Copano respondió a las críticas de Kike Morandé, quien recientemente tachó de "fome" a su programa "El Antídoto".

"No sé si sería humor eso (...) No se reían ni ellos mismos", declaró el animador en una reciente entrevista con Diario Financiero.

Copano se lanza contra Kike Morandé

Ahora bien, tras estas declaraciones, el humorista utilizó sus redes sociales para compartir un extracto de su podcast "Escapate de tu casa"- grabado hace unas semanas- donde se refiere duramente al ex "Morandé con Compañía".

"La figura de Kike Morandé, por qué me genera ruido él. Yo no tengo ningún problema con el elenco de El Muro, con la gente que trabaja ahí", partió aclarando el ex "Club de la Comedia", destacando que el regreso del programa ha generado trabajo para la industria.

No obstante, Copano decidió repasar la postura política de Morandé: "Mi problema es que, cuando alguien es pinochetista y cuando alguien es fanático de Maduro, es como raro que tenga vitrina con tanta tranquilidad, sin oposición", comentó.

Sin ir más lejos, el comediante dijo que, si él u otra figura pública hubiesen animado el cumpleaños de Maduro "habrían dicho '¡cómo es posible que Copano, que animaba los cumpleaños de Maduro, que estuvo con un dictador, ahora esté en la tele!'".

"Esta persona, literalmente, iba a animar los cumpleaños a un dictador y no le pasa absolutamente nada. Puta, que la hueá sea equitativa (...) Enójense con todos los hueones que apoyan dictaduras (sic)", cerró.