Daniela Castro se suma a "Fiebre de Baile": Estos son los 13 confirmados
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El programa de baile ya suma a 13 famosos confirmados.
Chilevisión anunció a la influencer y cocinera Daniela Castro como la nueva participante de su nuevo programa "Fiebre de baile".
Castro llegará al espacio a 10 años de haber triunfado en la primera temporada de "MasterChef Chile" y como una reconocida influencer digital con más de 1 millón de seguidores en Instagram.
Con esto, "Fiebre de baile" ya suma a 13 famosos confirmados para su próxima temporada:
El estreno de "Fiebre de baile" en Chilevisión se realizará durante el mes de octubre.