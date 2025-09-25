Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago24.3°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Televisión

Daniela Castro se suma a "Fiebre de Baile": Estos son los 13 confirmados

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El programa de baile ya suma a 13 famosos confirmados.

Daniela Castro se suma a
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Chilevisión anunció a la influencer y cocinera Daniela Castro como la nueva participante de su nuevo programa "Fiebre de baile".

Castro llegará al espacio a 10 años de haber triunfado en la primera temporada de "MasterChef Chile" y como una reconocida influencer digital con más de 1 millón de seguidores en Instagram.

Con esto, "Fiebre de baile" ya suma a 13 famosos confirmados para su próxima temporada:

  • Nicole "Luli" Moreno
  • Michelle Carvalho
  • Skarleth Labra
  • Constanza Capelli
  • María José Quiroz
  • Faloon Larraguibel
  • Pastelito Jr.
  • Princesa Alba
  • Jorge "Kike" Acuña
  • Francisco Reyes Cristi
  • Esteban Paredes
  • Raquel Castillo

El estreno de "Fiebre de baile" en Chilevisión se realizará durante el mes de octubre.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada