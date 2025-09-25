Daniela Castro se suma a "Fiebre de Baile": Estos son los 13 confirmados

Chilevisión anunció a la influencer y cocinera Daniela Castro como la nueva participante de su nuevo programa "Fiebre de baile".

Castro llegará al espacio a 10 años de haber triunfado en la primera temporada de "MasterChef Chile" y como una reconocida influencer digital con más de 1 millón de seguidores en Instagram.

Con esto, "Fiebre de baile" ya suma a 13 famosos confirmados para su próxima temporada:

Nicole "Luli" Moreno

Michelle Carvalho

Skarleth Labra

Constanza Capelli

María José Quiroz

Faloon Larraguibel

Pastelito Jr.

Princesa Alba

Jorge "Kike" Acuña

Francisco Reyes Cristi

Esteban Paredes

Raquel Castillo

El estreno de "Fiebre de baile" en Chilevisión se realizará durante el mes de octubre.