"Detrás del muro" se cambia de canal: tendrán contratos y cotizaciones

El lema "dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz" parece ser exacto para describir la situación que vive el programa de humor "Detrás del muro", al que le quedan apenas cinco capítulos en CHV -su actual canal-, tras lo cual el equipo volverá a Mega.

Y aunque Chilevisión a mediados de año mejoró las condiciones económicas de los comediantes y el conductor, Kike Morandé, seguían siendo trabajadores externos, emitiendo boletas o facturas.

Eso marca la diferencia, explica LUN, porque la negociación con Mega incluye que todos pasan a ser funcionarios del canal y con ello trabajadores con cotizaciones previsionales.

El punto que se analiza ahora, agregó el diario, es la libertad editorial que podrían perder al pasar de un canal con dueños en el extranjero, como es Chilevisión, a otro donde los dueños están presentes en el día a día de la pauta y podrían expresar su opinión sobre ciertos chistes.

Lo que sí se asegura es que no hay quiebre y "Detrás del muro" está unido y no es factible que haya negociaciones individuales, como se especuló con el caso de Cristián Henríquez, el hombre tras "Ruperto".

Y como suele ocurrir en el fútbol, es el capitán del equipo quien lidera las tratativas, y Kike Morandé, y hasta ahora todo va "muy bien" para partir tras el 31 de diciembre.