Tópicos: Magazine | Televisión | Dibujos animados

"One Piece" pone fin a 26 años de emisión semanal y fija fecha de regreso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El anime abandona su histórico ritmo continuo para priorizar la calidad y evitar alcanzar al manga original.

El anime de "One Piece" puso término a una etapa clave de su historia al emitir el episodio 1155, cerrando así 26 años de transmisión semanal que acompañaron de manera constante a distintas generaciones de seguidores y confirmando que la producción de TOEI Animation cambiará el formato.

Tal como se había anunciado previamente, el anime pasará a un formato por temporadas, con un máximo de 26 episodios al año. Por lo tanto, el próximo domingo no habrá capítulo nuevo.

Según TOEI Animation, que abordó la decisión en un  comunicado oficial y un live en YouTube, el cambio busca mejorar la calidad de la animación al disponer de más tiempo de producción. Además, el anime volvió a quedar muy cerca del manga de Eiichiro Oda, lo que habría forzado nuevos estiramientos narrativos para evitar alcanzarlo.

Con el manga avanzando hacia su tramo final, mantener la emisión semanal se volvió cada vez más complejo, puesto que un solo episodio del anime requiere varios capítulos del manga para desarrollar cerca de 19 minutos de contenido, reduciendo el margen creativo y técnico disponible bajo el esquema tradicional.

Pese al impacto emocional para los fans, "One Piece" no se despide de la pantalla. TOEI confirmó que el anime regresará el 5 de abril de 2026, con alrededor de 13 episodios correspondientes a la primera mitad de esta nueva etapa.

