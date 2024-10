Dio conmovedor mensaje: Rodrigo Sepúlveda reaparece en Mega tras tragedia familiar

El periodista Rodrigo Sepúlveda regresó este lunes a sus labores en Mega tras la dura tragedia familiar que sufrió hace unos días.

Al abrir el noticiero Meganoticias Alerta, el comunicador aprovechó para entregar un conmovedor mensaje a su equipo y amigos, quienes le brindaron su apoyo luego de perder a su padre y cuñado con solo días de diferencia.

"Antes de empezar el noticiero, solo quiero darles las gracias. Gracias a todos mis compañeros y compañeras de trabajo, a Megamedia, por el cariño profundo, por el abrazo, por la mirada, por el dejarme estar, llorar, sentir, compartir estos momentos tan duros que vivimos", expresó.

Asimismo, el también locutor radial agradeció el apoyo de los televidentes en este difícil, destacando el cariño que ha recibido en redes sociales.

"A veces dicen 'no, la redes sociales no sirven, son una basura', pero no, a mí me paró, me dieron energías, me contaron vivencias de ustedes, situaciones muy similares a las mías que habían vivido. De verdad que se los quiero agradecer desde lo más profundo de mi alma", declaró.

Finalmente, Sepúlveda añadió que "a nombre mío y de mi familia, les quiero mandar un abrazo muy grande y apretado. Si los pudiera abrazar a todos lo haría, me dieron fuerza, me dieron músculo para estar acá", cerró para dar paso a las noticias.