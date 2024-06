Equipo de TVN rescató a conductora atrapada en su auto por las lluvias

En medio del sistema frontal que afecta a una parte del país, incluyendo la región Metropolitana, un equipo de "Buenos Días a Todos" fue al rescate de una conductora atrapada por el agua.

Mientras la mujer se trasladaba a su trabajo por el sector de Capricornio con Goycolea, su camioneta quedó flotando en medio de la inundada avenida.

"Lo primero que vamos a hacer, además de hablar con ella, es tratar de sacarla", dijo el periodista Leo Castillo al acercarse a la camioneta.

Aunque en un principio la mujer, identificada como Sofía, se negó a recibir, terminó accediendo al notar que el sistema eléctrico del vehículo estaba bloqueado, por lo que el notero terminó cargándola en su espalda mientras que el productor ayudó con sus pertenencias.

"Venía una camioneta, vi que pasó y dije 'yo también paso'. Pero hubo una ola que me impidió seguir", explicó la conductora a las cámaras, mencionando que si bien, una camioneta similar a la suya logró pasar por la inundada calle, una ola terminó por envolverla.

"El agua empezó a entrar en los asientos y no sabía cómo salir. Lo más angustiante era saber hasta dónde subía el agua. No podía salir, eso me dio mucho susto, me sacaron al apa hasta tierra firme", señaló agradecida.