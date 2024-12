José Antonio Neme reconoció un "viernes muy difícil" por supuesta renuncia a Mega

El periodista José Antonio Neme rompió el silencio luego de que el pasado viernes se rumoreara con su supuesta renuncia a Mega.

A través de sus redes sociales, Neme explicó este domingo que efectivamente "el día viernes fue un día muy difícil, triste y agobiante" y que "hubo una situación muy límite en términos de negociación y decisión, que no fue mentira, fue real".

Sin entregar detalles sobre qué canal quiso contar con sus servicios, el conductor relató que este tipo de situaciones lo complican a nivel emocional y que "se me cruzan las emociones, me pierdo, me confundo, me arrepiento".

"Ejecutivos, administrativos, abogados, todos querían lo mejor para todos. Cada uno le puso dedicación para que resultara todo de la mejor manera posible. Fue posible poder resolverlo, siempre en una solución hay heridos, personas que sienten frustración, enojo o alegría. Para todas las personas que estuvieron en la negociación del viernes, yo les agradezco enormemente eso", agregó.

Pese a las negociaciones, este lunes José Antonio Neme confirmó su estadía en Mega al volver a la conducción de "Mucho Gusto".