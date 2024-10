José Luis Repenning llegó a cumplir como vocal de mesa: no le permitieron excusarse

En el marco de las elecciones municipales, José Luis Repenning llegó al Instituto de Humanidades Luis Campino de Providencia para cumplir como vocal de mesa.

En conversación con Canal 13, el periodista reveló que no fue designado en el primer llamado, "entonces como que yo me relajé no más". Sin embargo, al revisar en qué mesa le tocaba votar, se dio cuenta que apareció en la segunda lista de vocales.

"Llamé al Servel por teléfono ese mismo día: 'Salí vocal de mesa y yo tengo que trabajar, porque yo trabajo en servicios informativos, periodísticos'. (Me dijeron) 'Lo siento, ya no'", relató.

"En general, se entiende que cuando uno trabaja en comunicaciones, tiene la misión de informar que es súper importante para las elecciones, pero cuando saliste en segundo llamado... I'm sorry. Y yo no me excusé formalmente de nada", añadió.

Si bien, el animador de "Tu Día" se presentó a primeras horas de la mañana en su local de votación, la falta de vocales en otras mesas llevó a que sea cambiado de ubicación.

Recordar que quienes no se presenten a votar, arriesgan una multa de 0.5 UTM. En tanto, quienes no hayan cumplido con su rol de vocal deberán pagar entre 2 y 8 UTM.