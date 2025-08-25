Kike Acuña es el segundo confirmado para "Fiebre de Baile" en Chilevisión

El exfutbolista Jorge Kike Acuña se convirtió en el segundo participante confirmado para el regreso de "Fiebre de Baile" en Chilevisión.

El exdeportista, retirado en 2010, viene de estrenar su autobiografía "Jorge 'Kike' Acuña: Mi historia", un libro en el que relata su carrera en el fútbol, los excesos de su vida y sus cuatro matrimonios, incluyendo sus relaciones con Carla Jara y Roxana Muñoz.

Esta no será la primera experiencia de Acuña en televisión: durante su época de futbolista ocupó las portadas de la prensa de espectáculos gracias a su cercanía con la farándula y en 2010 fue parte del reality show "Pelotón".

Kike Acuña se suma a Nicole "Luli" Moreno como los confirmados para el programa "Fiebre de Baile", el cual estará conducido por Diana Bolocco.