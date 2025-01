La divertida broma que le hizo "Buenos días a todos" a Eduardo Fuentes en su cumpleaños

El animador Eduardo Fuentes fue víctima de una divertida broma por parte del equipo de "Buenos días a todos" justo en el día de su cumpleaños.

Todo comenzó con una aparente nota sobre un hombre que denunciaba haber sido usurpado por otra persona.

"Muchas ideas que yo tenía, esta persona que yo conozco hace muchos años me las usurpó. No es que esté usando mi nombre, pero algunas cosas las tenía inscritas y él hoy está ganando mucho dinero con eso", aseguró el hombre, cuya identidad no había sido revelada.

"¿Es alguien conocido?", preguntó Eduardo Fuentes en medio de la falsa tensión de la nota, sin notar que estaban hablando de él.

Tras varios minutos analizando el caso, el programa reveló la imagen de una supuesta usurpación de la persona denunciada: se trataba de un vino con la cara de Fuentes en el que advertían su cumpleaños número 50.

Al darse cuenta Eduardo Fuentes se tomó la cara y preguntó "¿me están hueveando?", mientras su equipo le deseaba feliz cumpleaños y el usurpado revelaba ser su amigo José Miguel Furnaro.