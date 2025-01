María Luisa Godoy y su nuevo programa tras dejar "Buenos Días a Todos"

Tras anunciar que dejará "Buenos Días a Todos", María Luisa Godoy asumirá un neuvo proyecto en TVN.

Fue durante diciembre que la animadora- que superó recientemente un cáncer a la piel-, anunció su salida del espacio matutino luego de casi ocho años en el espacio matutino.

Por esto es que a partir de marzo, la periodista se incorporará al equipo de "Chile Conectado", cuya esencia es establecer un vínculo con las regiones de Chile y de esta forma contribuir a la visibilidad de la identidad nacional, expresada en su amplia diversidad cultural, geográfica y social.

"Estoy muy contenta de ingresar al equipo de Chile Conectado porque creo que es muy bonito lo que se está trabajando y lo que se está haciendo de la mano de mi querido amigo Simón", declaró la comunicadora.

Asimismo, Godoy confesó que "hace rato que quería hacer muchas más cosas en terreno siempre he dicho que es algo que me entretiene y me apasiona mucho, así que agradecida de la oportunidad de entrar a esa área del canal que me gusta mucho".

El renovado programa, que se exhibirá los días sábados, contará con historias que representan al país y reflejen el sentir de las familias chilenas. María Luisa aportará su experiencia y cercanía a este simbólico programa, donde también participarán los periodistas Simón Oliveros y Jorge Hevia destacando historias auténticas, tradiciones y la riqueza cultural de Chile.