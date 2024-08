José Antonio Neme lanza "palo" a TVN por crisis: Lo comparó con Mega

La mañana de este viernes, el periodista José Antonio Neme se atrevió a comentar un curioso detalle en relación a su antiguo trabajo.

Mientras Roberto Saa hacía un despacho en el barrrio Meigs al mostrar las promociones de productos y cotillones a propósito del 18 de Septiembre, el conductor de Mega comentó que su actual canal no es precisamente generoso en tales fechas.

"Aquí no me cae ni un morlaco, lo digo honestamente, aquí no dan aguinaldo, po'", confesó Neme, para después recordar la "generosidad" de TVN, donde trabajó por 10 años antes de cambiarse a su actual canal.

"En los buenos años de Televisión Nacional nos daban la cajita, recuerdan Roberto (Saa), Gonzalo (Ramírez), estábamos primeros en la fila", aseguró al mencionar a sus excompañeros de la señal del Estado.

Igualmente, José Antonio Neme complementó que "en algún momento, cuando había un buen presidente del directorio, nos daban hasta chocolate con almendra, ahora no".

"Si dan", comentó riéndose su compañera Natasha Kennard, para después retomar el programa.