Mega se prepara para recibir a Carmen Gloria Arroyo tras su salida de TVN

La abogada y conductora Carmen Gloria Arroyo confirmó su salida de TVN tras siete años al frente de "Carmen Gloria a tu servicio", y ya tendría todo listo para sumarse a Mega a partir de 2026, llevando consigo parte de su equipo de confianza, según informó El Filtrador.

Hasta el 31 de diciembre, Arroyo seguirá cumpliendo sus funciones en TVN, fecha en la que finaliza su contrato. Sobre su decisión de no renovar, la conductora explicó a El Filtrador: "TVN cumple un rol esencial para Chile y cuenta con un equipo humano talentoso y comprometido".

"Sin embargo, las circunstancias actuales dificultan proyectar el programa y resguardar a quienes lo hacen posible, por lo que esta decisión me parece la más coherente y responsable", expresó la abogada.

Aunque inicialmente se especuló sobre el interés de otros canales como Canal 13 y Chilevisión, fuentes cercanas reducen la lista a un solo destino: Mega. Allí, la abogada desarrollaría un formato similar al que ha llevado en TVN.

Arroyo destacó también la importancia de su paso por la señal pública: "Trabajar en este canal durante ocho años ha sido un honor. Formar parte de una señal con una misión pública única, dedicada a informar, orientar y acompañar a las personas, ha marcado profundamente mi camino".

Además, la abogada agradeció que "en un momento complejo TVN acogiera a mi equipo y a mí, permitiéndonos continuar nuestro proyecto y mantener el vínculo con una audiencia que siempre confió en nosotros".